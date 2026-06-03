Su Canale 5, mercoledì 3 giugno 2026 in prima serata, va in onda il film di Ol Parker dal titolo “Ticket to paradise”, con George Clooney e Julia Roberts.

Ticket to paradise – La trama

Wren Butler accompagna la sua amica Lily in gita a Bali: si sono entrambe da poco laureate all’Università di Chicago e il viaggio è una sorta di premio e di pausa.

Ma Lily, a Bali, incontra un ragazzo del posto, se ne innamora e decide su due piedi di sposarlo.

I suoi genitori, venuti a conoscenza della decisione che appare davvero improvvida, si precipitano a Bali e, nonostante siano divorziati, fanno squadra nel tentativo di impedire che la figlia commetta il loro medesimo errore.

Cast: George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, Billie Lourd, Maxime Bouttier, Lucas Bravo.