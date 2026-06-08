“Tutti tranne te” – La trama del film – Rai1

Su Rai1 lunedì 8 giugno 2026 in prima serata va in onda il film di Will Gluck dal titolo “Tutti tranne te”.

Tutti tranne te – La trama

Bea e Ben s’incontrano per caso in un bar di Boston, e scatta la scintilla: ma nessuno dei due si sente pronto per un legame troppo serio, e finiscono per allontanarsi.

Non molto tempo dopo Bea e Ben si ritrovano sullo stesso aereo per Sidney, dove sono invitati allo stesso matrimonio.

In Australia li aspettano giorni movimentati.

Nel cast Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, GaTa, Hadley Robinson, Michelle Hurd, Dermot Mulroney, Darren Barnet, Rachel Griffiths.