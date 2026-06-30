“Un amore come te” – Canale 5 – La trama

Su Canale 5 martedì 30 giugno 2026 in prima serata va in onda il film diretto da A. Taner Elhan dal titolo “Un amore come te“.
Un amore come te – La trama
Deniz è una giovane ragazza che si trasferisce a Muğla per dimenticare la sua vita passata e ricominciarne una nuova.
Inizia così a lavorare come gelataia e cerca di trovare conforto nel suo lavoro.
Un giorno Deniz fa la conoscenza di Ali, un uomo riservato che lotta per gestire il ristorante di famiglia in un villaggio di pescatori dell’Egeo.
Ali si innamora di lei a prima vista e tra i due nasce una passione profonda, ma la loro felicità è ben presto messa alla prova.
Nel cast Burak Özçivit, Fahriye Evcen Özçivit, Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl, Kaya Akkaya, Birsen Dürülü, Burçin Isik.