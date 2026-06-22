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“Warrior”, la trama del film – Rai5

Redazione
di Redazione
Warrior

Warrior” è il titolo del film di Gavin O’Connor proposto su Rai5 lunedì 22 giugno 2026 in prima serata.

Warrior – La trama

Il marine Tommy Conlon, tormentato da un tragico passato, torna a casa dopo molti anni per chiedere a suo padre di aiutarlo ad allenarsi per partecipare al torneo di arti marziali “Sparta”.

Da ex-prodigio del Wrestling, Tommy si qualifica brillantemente, mentre il fratello Brendan, ex-lottatore diventato professore di liceo, ritorna sul ring in un tentativo disperato di salvare la sua famiglia dalla rovina finanziaria.

I due fratelli si troveranno sullo stesso ring.

Il cast

Con Joel Edgerton, Tom Hardy, Jennifer Morrison, Frank Grillo, Nick Nolte, Denzel Whitaker.

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