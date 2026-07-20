HomeCinema"Terapia di famiglia", il nuovo film di Arnaud Lemort
Cinema

“Terapia di famiglia”, il nuovo film di Arnaud Lemort

Redazione
di Redazione
Terapia di famiglia

Sarà nei cinema italiani dal 23 luglio 2026 il nuovo film di Arnaud Lemort dal titolo “Terapia di famiglia“.

La trama del film Terapia di famiglia

Cinque anni di psicoterapia non sono serviti ad alleviare l’ansia che mette a repentaglio la vita di Damien.

Il dottor Beranger non lo sopporta più. Così lo caccia con una sfida terapeutica: trovare la donna della sua vita.
Damien ci riesce!

Tre mesi dopo, la sua fidanzata Alice lo invita a casa dei suoi genitori, che stanno organizzando una grande festa per il loro trentesimo anniversario.
Appena Damien e Alice arrivano, nulla va per il verso giusto. Ma la cosa più sorprendente è che il padre di Alice è proprio il dottor Beranger.

Determinato a convincere sua figlia a rompere con Damien, il dottore non si fermerà davanti a nulla per rendergli la vita un inferno.

Scheda film

Titolo: Terapia di famiglia
Regia: Arnaud Lemort
Cast: Christian Clavier, Baptiste Lecaplain, Claire Chust, Cristiana Reali, Rayane Bensetti, Jean-François Cayrey, Thomas VDB
Durata: 90 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: Medusa Film e Movies Inspired
Data di uscita: 23 luglio 2026

Trailer

Mostre

Mostra di Bertozzi e Casoni a Genova

Formatisi a Faenza, Giampaolo Bertozzi e Stefano Dal Monte Casoni hanno lavorato assieme per oltre quarant’anni sulla tecnica della ceramica policroma, dando vita a...
Read more

“Oltre mare”, opere di illustratori in mostra a Chiavari

“Oltre mare”
Read more
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE