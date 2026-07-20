“Terapia di famiglia”, il nuovo film di Arnaud Lemort

Sarà nei cinema italiani dal 23 luglio 2026 il nuovo film di Arnaud Lemort dal titolo “Terapia di famiglia“.
La trama del film Terapia di famiglia
Cinque anni di psicoterapia non sono serviti ad alleviare l’ansia che mette a repentaglio la vita di Damien.
Il dottor Beranger non lo sopporta più. Così lo caccia con una sfida terapeutica: trovare la donna della sua vita.
Damien ci riesce!
Tre mesi dopo, la sua fidanzata Alice lo invita a casa dei suoi genitori, che stanno organizzando una grande festa per il loro trentesimo anniversario.
Appena Damien e Alice arrivano, nulla va per il verso giusto. Ma la cosa più sorprendente è che il padre di Alice è proprio il dottor Beranger.
Determinato a convincere sua figlia a rompere con Damien, il dottore non si fermerà davanti a nulla per rendergli la vita un inferno.
Scheda film
Titolo: Terapia di famiglia
Regia: Arnaud Lemort
Cast: Christian Clavier, Baptiste Lecaplain, Claire Chust, Cristiana Reali, Rayane Bensetti, Jean-François Cayrey, Thomas VDB
Durata: 90 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: Medusa Film e Movies Inspired
Data di uscita: 23 luglio 2026