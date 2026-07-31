“À l’ancienne – Come una volta” – Rai3 – Trama e cast

Per il ciclo “Voilà le cinéma!”, venerdì 31 luglio 2026 in prima serata, su Rai3 il film di Hervé Mimran dal titolo “À l’ancienne – Come una volta”.

Remake di un film britannico del ’98, “Svegliati Ned”, questa trasposizione francese si affida a due attori di grande successo, Didier Bourdon e Gérard Darmon.

La trama del film “À l’ancienne – Come una volta”

Henri e Jean-Jean, amici da sempre, scoprono che proprio sull’isoletta dove vivono, è stato vinto un premio ricchissimo alla lotteria. Ma il vincitore, appresa la notizia, è morto d’un colpo con il biglietto in mano.

I due amici scoprono il cadavere e pensano di tenersi il tagliando vincente per incassare il premio.

Ma per fare questo, dovranno escogitare un piano e condividerlo con gli altri abitanti dell’isola. Operazione per niente facile.

Il cast

Nel cast Didier Bourdon, Gérard Darmon, Chantal Lauby, Laurent Capelluto, Paloma Coquant, Yoann Eloundou, Noémie Chicheportiche, Martine Schambacher.