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“Amiamoci finché siamo vivi”, film su Rai3

Su Rai3 il film “Amiamoci finché siamo vivi” con Gérard Darmon e Valérie Lemercier

Redazione
di Redazione
Amiamoci finché siamo vivi

Su Rai3, venerdì 24 luglio 2026 alle ore 21.15, per il ciclo “Voilà le cinéma!”, va in onda il film di Jean Pierre Améris dal titolo “Amiamoci finché siamo vivi”.

La trama del film Amiamoci finché siamo vivi

Antoine Toussaint, celebre icona della canzone francese, dopo un malore, ormai stanco e disilluso, intraprende un viaggio verso la Svizzera con l’intenzione di mettere fine alla propria vita.

Ma sul treno incontra Victoire, una donna esuberante e imprevedibile, sua grande ammiratrice, che sconvolge tutti i suoi piani e lo trascina in una serie di situazioni inattese.

Il cast

Nel cast Gérard Darmon, Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Alice de Lencquesaing, Aurélien Cavagna.

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