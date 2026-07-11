“Antigone” di Sofocle – Teatro su Rai5

Andata in scena al Teatro Greco di Siracusa nell’ambito della 61ª stagione Teatrale dell’Istituto Nazionale Dramma Antico (Inda), la tragedia di Sofocle “Antigone” viene proposta su Rai5 sabato 11 luglio 2026 alle ore 21.23.

La regia è di Robert Carsen.

La traduzione è di Francesco Morosi.

Le musiche sono di Cosmin Nicolae, le scene di Radu Boruzescu, i costumi di Luis Carvalho, i movimenti di Marco Berriel, le luci di Robert Carsen e Giuseppe Di Iorio.

Antigone – La trama

Eteocle e Polinice, figli di Edipo, in uno scontro fratricida si sono uccisi a vicenda. Creonte, loro zio, ha preso il potere e ordina che Polinice, ritenuto un traditore, rimanga insepolto, a differenza di Eteocle, considerato invece salvatore della città.

Ma Antigone, anche senza l’aiuto di sua sorella Ismene, che non vuole trasgredire l’ordine, non intende obbedire a tale disposizione ed ha perciò deciso di dare sepoltura al fratello Polinice.

Creonte, essendo stato informato che il corpo di Polinice è stato sepolto, ordina che venga dissotterrato. Ma Antigone è determinata e ripete così il suo pietoso gesto.

La donna viene scoperta ed arrestata. Creonte dà l’ordine di rinchiuderla in una caverna e abbandonarla al proprio destino, nonostante Antigone sia figlia di sua sorella e promessa sposa di suo figlio Emone.

Tale condanna porterà a tragici eventi.

Personaggi e interpreti:

Antigone: Camilla Semino Favro;

Ismene: Mersila Sokoli;

Creonte: Paolo Mazzarelli;

Guardia: Pasquale di Filippo;

Emone: Gabriele Rametta;

Tiresia: Graziano Piazza;

Messaggero: Dario Battaglia;

Euridice: Ilaria Genatiempo.