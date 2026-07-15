“Billy Elliot” – Italia 1 – La trama

Su Italia 1, mercoledì 15 luglio 2026 in prima serata, va in onda il film diretto da Stephen Daldry dal titolo “Billy Elliot”.
La trama del film Billy Elliot
- Billy Elliot, un undicenne che vive nella contea di Durham, ama ballare e spera di diventare un ballerino professionista.
Il ragazzo vive con il padre vedovo, Jackie, e il fratello maggiore, Tony, entrambi minatori.
Il padre manda Billy in palestra per imparare la boxe, ma quando il giovane assiste per caso a una lezione di danza classica, ne rimane incuriosito e affascinato.
Senza dire nulla al padre, Billy si unisce alla classe di balletto. Quando Jackie lo scopre, proibisce al figlio di prendere parte alle lezioni.
Ma, mosso da una forte passione per la danza, Billy continua segretamente le lezioni con l’aiuto della sua insegnante.
Il padre, però, sorprende Billy a ballare in palestra e si rende conto che suo figlio ha davvero tanto talento…
Nel cast Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis, Stuart Wells, Janine Birkett.