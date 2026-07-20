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“Cash Out 2: High Rollers” – Italia 1

Su Italia 1 il film "Cash Out 2: High Rollers", con John Travolta e Gina Gershon

Redazione
di Redazione
Cash out 2: High rollers

Questa sera, lunedì 20 luglio 2026 in prima serata, su Italia 1 John Travolta nel film “Cash Out 2: High Rollers“, diretto da Randall Emmett.

La trama del film Cash Out 2: High Rollers

L’ex geniale ladro Mason Goddard si gode la pensione con la sua banda e la compagna Amelia.

Ma la sua quiete viene brutalmente interrotta quando il suo acerrimo nemico, il criminale Salazar, rapisce Amelia.

Per salvarla, Mason è costretto a organizzare un colpo impossibile: infiltrarsi e svaligiare una cassaforte ultratecnologica all’ultimo piano di uno sfarzoso casinò, mentre è braccato dall’FBI e da criminali rivali.

Il cast

Nel cast, insieme a John Travolta, Gina Gershon, Quavo, Lukas Haas, Danny Pardo, Demián Castro.

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