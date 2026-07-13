“Cash Out – I maghi del furto” – Italia 1

Su Italia 1, lunedì 13 luglio 2026 in prima serata, va in onda il film diretto da Randall Emmett dal titolo “Cash Out – I maghi del furto“, con John Travolta.

Cash Out – I maghi del furto – La trama

Mason Goddard è un ex ladro professionista ritiratosi dopo anni di colpi spettacolari.

Ma quando un nuovo e ambizioso gruppo criminale lo costringe a partecipare a una rapina altamente rischiosa a un istituto finanziario, Mason dovrà rimettere in gioco tutte le sue abilità per cercare di restare vivo e uscirne pulito.

Mentre il piano si complica e i tradimenti si moltiplicano, nulla è come sembra, e ogni mossa può essere l’ultima.

Il cast

Nel cast John Travolta, Kristin Davis, Quavo, Lukas Haas, Swen Temmel, Sean Astin.