“Chef – La ricetta perfetta”, film su Rai Movie

Su Rai Movie domenica 19 luglio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Jon Favreau dal titolo “Chef – La ricetta perfetta“.
Chef – La ricetta perfetta – La trama
Quando lo chef Carl Casper perde improvvisamente il lavoro in un prestigioso ristorante di Los Angeles per aver rifiutato di compromettere la sua libertà creativa, si ritrova a decidere cosa fare della sua vita.
Ritrovandosi a Miami, insieme alla sua ex moglie, a suo figlio e al suo migliore amico, lo chef Carl apre un chiosco ambulante…
Il cast
Nel cast Jon Favreau, Sofia Vergara, Scarlett Johansson, John Leguizamo, Bobby Cannavale, Dustin Hoffman, Oliver Platt, Robert Downey Jr., Amy Sedaris, Emjay Anthony.