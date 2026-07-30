“Doc – Nelle tue mani” 3, terza puntata – Rai1

Su Rai1, giovedì 30 luglio 2026 in prima serata, potremo rivedere altri due episodi della terza stagione della serie tv “Doc – Nelle tue mani”, con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti.
La regia è di Jan Maria Michelini.
“Il beneficio del dubbio” e “La vela” sono i titoli dei due episodi.
Doc – Il beneficio del dubbio – La trama
Andrea fatica a credere a quello che la sua memoria gli suggerisce.
Intanto in reparto una ragazza rifiuta la chemioterapia mentre Fanti e la sua squadra si occupano di una paziente che conoscono bene.
Doc – La vela – La trama
Dopo le ultime scoperte, le poche certezze di Doc crollano e cerca il sostegno di Giulia, ma anche lei è molto confusa.
Nel frattempo Martina, una specializzanda, dovrà dimostrare il suo talento con un paziente.
Il cast
Nel cast della terza stagione della serie “Doc – Nelle tue mani”, insieme a Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres, Diego Ribon.