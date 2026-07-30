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“Doc – Nelle tue mani” 3, terza puntata – Rai1

"Il beneficio del dubbio" e "La vela" sono i titoli dei due episodi della terza stagione della serie tv "Doc" in onda su Rai1 giovedì 30 luglio 2026

Redazione
di Redazione
Doc Terza stagione

Su Rai1, giovedì 30 luglio 2026 in prima serata, potremo rivedere altri due episodi della terza stagione della serie tv “Doc – Nelle tue mani”, con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti.
La regia è di Jan Maria Michelini.

Il beneficio del dubbio” e “La vela” sono i titoli dei due episodi.

Doc – Il beneficio del dubbio – La trama

Andrea fatica a credere a quello che la sua memoria gli suggerisce.
Intanto in reparto una ragazza rifiuta la chemioterapia mentre Fanti e la sua squadra si occupano di una paziente che conoscono bene.

Doc – La vela – La trama

Dopo le ultime scoperte, le poche certezze di Doc crollano e cerca il sostegno di Giulia, ma anche lei è molto confusa.
Nel frattempo Martina, una specializzanda, dovrà dimostrare il suo talento con un paziente.

Il cast

Nel cast della terza stagione della serie “Doc – Nelle tue mani”, insieme a Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres, Diego Ribon.

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