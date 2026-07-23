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Doc, stasera la seconda puntata della terza stagione

"Perfetta" e "Sogni" sono i titoli dei due episodi della terza stagione della serie tv "Doc" in onda su Rai1 questa sera, giovedì 23 luglio 2026

Redazione
di Redazione
Doc Terza stagione

Su Rai1 stasera, giovedì 23 luglio 2026 in prima serata, potremo rivedere altri due episodi della terza stagione della serie tv “DOC. Nelle tue mani”, con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti.
La regia è di Jan Maria Michelini.

La trama degli episodi 3 e 4 di “DOC. Nelle tue mani” – Terza stagione

Perfetta
Doc è alla ricerca di nuovi ricordi intuendo forse la strada da seguire, mentre Giulia affronta i problemi del reparto e quelli della sua carriera.

Tra i pazienti arriva intanto un famoso travel blogger.

Sogni
Nel secondo episodio dal titolo “Sogni”, la ricerca di Doc si ferma: Andrea potrebbe aver trovato una “vela”.

In ospedale è ricoverato un panettiere con strani sintomi e Riccardo affronta un caso critico.

Il cast

Nel cast della terza stagione della serie “DOC. Nelle tue mani”, insieme a Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres, Diego Ribon.

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