Doc, su Rai1 viene riproposta la terza stagione in attesa di Doc 4

Su Rai1 stasera, giovedì 16 luglio 2026 in prima serata, potremo rivedere i primi due episodi della terza stagione della serie tv “DOC. Nelle tue mani”, con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti. La serie tv, che ha riscosso tanto successo, viene riproposta in attesa della nuova stagione.

La trama dei primi due episodi di “DOC. Nelle tue mani” – Terza stagione

Risvegli

Nell’episodio dal titolo Risvegli, indossato di nuovo il camice, Doc deve affrontare il suo primo giorno da primario.

Lo attendono nuove responsabilità da gestire senza mettere in secondo piano i pazienti, nonostante le pressioni della nuova direttrice amministrativa, che minaccia di chiudere il reparto.

Per fortuna Doc può sempre contare sulla sua squadra, anche se Giulia non ha ancora archiviato l’idea di lasciare il reparto e Riccardo viene messo in difficoltà dai tre nuovi specializzandi.

Lasciar andare

La notizia del nuovo ricordo di Doc scombussola gli equilibri del reparto: Agnese teme che recuperare la memoria possa destabilizzare la vita di Andrea, mentre Damiano è preoccupato per gli effetti che questa novità potrebbe avere su Giulia.

Doc, invece, è sempre più euforico, anche se non è facile incastrare la terapia prescrittagli da Enrico fra i mille impegni da primario.

Il cast

Nel cast della terza stagione della serie “DOC. Nelle tue mani”, insieme a Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio, Elisa Wong, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Aurora Peres, Diego Ribon.