“Edipo a Colono” – Rai5 – La trama

Su Rai5, mercoledì 8 luglio 2026 alle ore 18.58, la tragedia di Sofocle “Edipo a Colono”, andata in scena al Teatro Greco di Siracusa nell’ambito della 60ª stagione Teatrale dell’Istituto Nazionale Dramma Antico (Inda).

La regia è di Robert Carsen.

La traduzione è di Francesco Morosi.

Le musiche sono di Cosmin Nicolae, le scene di Radu Boruzescu, i costumi di Luis Carvalho, i movimenti di Marco Berriel, disegno luci di Robert Carsen e Giuseppe di Iorio.

Sofocle scrive questa sua ultima opera in tarda età. La tragedia, che ritorna sulla vicenda di Edipo, è stata rappresentata postuma nel 401 a.C.

Edipo a Colono – La trama

Edipo, cieco e avanti negli anni, accompagnato dalla figlia Antigone, giunge nel bosco sacro di Colono, presso Atene. Secondo l’oracolo di Febo qui concluderà i suoi giorni e la sua sepoltura garantirà sicurezza alla città ospitale.

Il Coro dei vecchi ateniesi, dopo aver saputo chi fosse il vegliardo, e dopo aver abbandonato l’iniziale intento di allontanarlo, si recano a informare il re Teseo.

Da Tebe arriva l’altra figlia di Edipo, Ismene, che riferisce al padre della discordia sorta tra i fratelli Eteocle e Polinice per il dominio di Tebe, annunciando, inoltre, l’arrivo di Creonte.

L’oracolo ha predetto che in Edipo risiede la forza di Tebe e pertanto lo si vuol far ritornare.

Personaggi e interpreti

Edipo: Giuseppe Sartori;

Antigone: Fotinì Peluso;

Abitante Di Colono: William Caruso;

Ismene: Clara Bortolotti;

Teseo: Massimo Nicolini;

Creonte: Paolo Mazzarelli;

Polinice: Simone Severini;

Messaggero: Pasquale Montemurro.