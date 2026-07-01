“Edipo re” su Rai5 – Trama

Rai Cultura propone, mercoledì 1 luglio 2026 alle ore 18.40 su Rai5, la tragedia di Sofocle “Edipo re”, con la regia di Robert Carsen.

Lo spettacolo è stato ripreso nell’ambito della 57^ Stagione della Fondazione Inda al Teatro Greco di Siracusa.

La traduzione è di Francesco Morosi.

Le scene sono di Radu Boruzescu, i costumi di Luis F. Carvalho, le coreografie di Marco Berriel, le musiche di Cosmin Nicolae, le luci di Robert Carsen e Giuseppe Di Iorio.

La regia televisiva è di Marco Odetto.

Edipo Re – La trama

Edipo, lo straniero che alcuni anni prima aveva sconfitto la Sfinge, regna in Tebe, sposo della vedova del re Laio, Giocasta, e padre di 4 figli.

Guidati da un sacerdote, i sudditi gli chiedono aiuto contro la peste che devasta la città.

Secondo l’oracolo è necessario che venga allontanato dalla città l’assassino di Laio.

Dapprima Edipo cerca la causa indicata dall’oracolo, l’assassino del precedente re, poi la sua diventa la ricerca della propria identità, che gli viene svelata diversa da quella che credeva.

Attraverso un’indagine si giunge infine alla verità.

Personaggi e interpreti

Edipo: Giuseppe Sartori;

Capo Coro: Rosario Tedesco;

Corifea: Elena Polic Greco;

Creonte: Paolo Mazzarelli;

Tiresia: Graziano Piazza;

Giocasta: Maddalena Crippa;

Primo messaggero: Massimo Cimaglia;

Servo di Laio: Antonello Cossia;

Secondo messaggero: Dario Battaglia;

Coro dei Tebani.