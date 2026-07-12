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Elsbeth 3 – Gli episodi del 12 luglio – Rai2

Su Rai2 altri tre episodi della terza stagione della serie "Elsbeth". Trama e cast

Redazione
di Redazione
Elsbeth

Ci vuole del fegato”, “Un capello nel sugo” e “Omicidio 6 orizzontale” sono i titoli dei tre episodi in onda su Rai2 domenica 12 luglio 2026 in prima serata della terza stagione della serie “Elsbeth”.

Carrie Preston interpreta l’avvocata anticonformista Elsbeth Tasci che si è trasferita a New York dopo una brillante carriera a Chicago.
Elsbeth mette a frutto il suo singolare punto di vista per aiutare la polizia di New York ad incastrare pericolosi criminali.

Elsbeth – La trama degli episodi 11, 12 e 13

Ci vuole del fegato
Nel primo episodio Elsbeth indaga su un biohacker il cui chiodo fisso è vivere per sempre in salute.

Un capello nel sugo
Elsbeth entra nel mondo splendente e competitivo dello spettacolo per indagare sulla morte di un produttore di parrucche.

Omicidio 6 orizzontale
Un partecipante ad un torneo annuale di parole crociate, in preda alla gelosia, commette un omicidio.
Il caso distrae per qualche giorno Elsbeth dal dubbio se Alec sia davvero sincero come sembra.

Nel cast Carrie Preston, Carra Patterson, Wendell Pierce.

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