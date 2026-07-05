“Elsbeth” 3 – Rai2

“Caso disperato”, “Non titubare!” e “Una noce dura da schiacciare” sono i titoli dei tre episodi in onda su Rai2 domenica 5 luglio 2026 alle ore 21.00 della terza stagione della serie “Elsbeth”.
Carrie Preston interpreta l’avvocata anticonformista Elsbeth Tasci che si è trasferita a New York dopo una brillante carriera a Chicago.
Elsbeth mette a frutto il suo singolare punto di vista per aiutare la polizia di New York ad incastrare pericolosi criminali.
Elsbeth – La trama degli episodi 8, 9 e 10
Caso disperato
Elsbeth indaga sull’omicidio di un direttore sportivo trovato morto dopo un’accesa discussione con la giovane fidanzata dell’allenatore di pallacanestro.
Mentre si muove nel mondo competitivo dello sport universitario, Elsbeth deve anche fare i conti con la frustrazione causata dal fatto che la stampa scrive male il suo nome.
Non titubare!
La riunione dopo 25 anni di quattro famose super modelle, per ricreare una nota foto di copertina di una rivista, ridesta rimpianti, rivalità e vendette che culminano in un omicidio.
Una noce dura da schiacciare
Nell’episodio ”Una noce dura da schiacciare” le indagini riguardano la morte di un coreografo d’avanguardia della Midtown Ballet Company che aveva cercato di sostituire il tradizionale Schiaccianoci con una produzione moderna, in stile “pop-goth”, intitolata “La vendetta di Drosselmeyer”.
Nel cast Carrie Preston, Carra Patterson, Wendell Pierce.