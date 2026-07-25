“Emergency Declaration” – La trama del film – Rai4

Rai4 propone, sabato 25 luglio 2026 in prima serata, il thriller d’azione “Emergency Declaration”, diretto dal regista sudcoreano Han Jae-rim.
La trama del film Emergency Declaration
Mentre sono in corso le procedure di imbarco per il volo KI501 in partenza da Seoul e diretto alle Hawaii, in aeroporto un uomo inizia a mostrare un comportamento inusuale, destando i sospetti di un ex-pilota in procinto di imbarcarsi insieme al figlioletto.
L’uomo nasconde, infatti, una spora letale che intende utilizzare per un attentato bioterroristico.
Nel frattempo il detective Gu In-ho viene avvisato del trafugamento dell’agente patogeno e inizia una corsa contro il tempo.
Ma l’uomo libera la spora nell’aereo e sul velivolo scoppia il panico.
Il cast
Nel cast Kang-ho Song, Byung-hun Lee, Do-yeon Jeon, Nam-gil Kim, Sidney Yim, So-jin Kim, Park Hae-Joon.