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“Emergency Declaration” – La trama del film – Rai4

Su Rai4 l'action-thriller ad alta quota “Emergency Declaration”

Redazione
di Redazione
Emergency Declaration

Rai4 propone, sabato 25 luglio 2026 in prima serata, il thriller d’azione “Emergency Declaration”, diretto dal regista sudcoreano Han Jae-rim.

La trama del film Emergency Declaration

Mentre sono in corso le procedure di imbarco per il volo KI501 in partenza da Seoul e diretto alle Hawaii, in aeroporto un uomo inizia a mostrare un comportamento inusuale, destando i sospetti di un ex-pilota in procinto di imbarcarsi insieme al figlioletto.

L’uomo nasconde, infatti, una spora letale che intende utilizzare per un attentato bioterroristico.

Nel frattempo il detective Gu In-ho viene avvisato del trafugamento dell’agente patogeno e inizia una corsa contro il tempo.

Ma l’uomo libera la spora nell’aereo e sul velivolo scoppia il panico.

Il cast

Nel cast Kang-ho Song, Byung-hun Lee, Do-yeon Jeon, Nam-gil Kim, Sidney Yim, So-jin Kim, Park Hae-Joon.

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