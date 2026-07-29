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“Gifted. Il dono del talento”, la trama del film – Rai1

Redazione
di Redazione
Gifted. Il dono del talento

Su Rai1 il film Gifted. Il dono del talento, diretto da Marc Webb, in onda mercoledì 29 luglio 2026 in prima serata.

La trama del film Gifted. Il dono del talento

Frank Adler vive in una città sulle coste della Florida con la nipotina Mary, figlia della sorella morta qualche tempo prima.

Mary è una bambina estremamente intelligente con un talento speciale per la matematica.

L’obiettivo di Frank, allineato alle ultime volontà della sorella, è quello di farle condurre una vita normale, un’infanzia serena, che la veda impegnata sia nei compiti che in pomeriggi di gioco con i coetanei.

Ma le doti della piccola non sfuggono all’attenzione della nonna materna Evelyn. La donna, una ricca ed elegante signora di Boston, ha dei piani molto diversi per la nipote…

Il cast

Nel cast Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Jenny Slate, Julie Ann Emery, Keir O’Donnell, John Finn, Glenn Plummer, Joe Chrest.

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