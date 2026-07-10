“I migliori anni della nostra vita” – Rai3 – La trama del film

“I migliori anni della nostra vita” è il titolo del film con Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant in onda venerdì 10 luglio 2026 in prima serata su Rai3, per il ciclo “Voilà le cinéma!”.

La regia è di Claude Lelouch, che ritrova così i protagonisti di “Un uomo, una donna”, film girato cinquant’anni prima e premiato con l’Oscar, e di “Un uomo, una donna oggi”, realizzato nel 1986.

“I migliori anni della nostra vita” è, dunque, il terzo capitolo di una storia d’amore diventata un classico del cinema francese.

I migliori anni della nostra vita – La trama

La storia riprende il legame tra Anne e Jean-Louis, iniziato cinquant’anni prima e poi interrotto dalle vicende della vita.

Lui è in una casa di cura e ha problemi di memoria; lei è madre e nonna e gestisce un negozio.

Sarà il figlio di Jean-Louis a chiedere ad Anne di andare a trovare il padre, nella speranza che quell’incontro possa aiutarlo a ritrovare qualcosa di sé.

All’inizio Jean-Louis non la riconosce, ma la forza di un grande amore non va mai sottovalutata.

Il cast

Nel cast, insieme ad Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant, Monica Bellucci, Antoine Sire, Marianne Denicourt, Souad Amidou, Tess Lauvergne.