“Il diritto di contare”, film su Rai1 – La trama

“Il diritto di contare” è il film di Theodore Melfi che Rai1 propone in prima serata mercoledì 22 luglio 2026.

Il diritto di contare svela la storia vera di un gruppo di brillanti donne che, puntando alle stelle, hanno cambiato in meglio le fondamenta del loro Paese.

Tutti conoscono le missioni Apollo. Molti sanno i nomi dei coraggiosi astronauti che hanno compiuto quei primi passi nello spazio. Tuttavia i nomi di Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson non sono noti alla maggior parte delle persone, sebbene con la loro energia e audacia, unite al ruolo fondamentale di ingegnosi “computer umani”, queste tre donne siano state indispensabili alla NASA per realizzare i progressi che hanno reso possibile il volo dell’uomo nello spazio.

La storia di tre donne visionarie, che hanno superato le barriere professionali, razziali e di genere per contribuire in prima persona ai pionieristici viaggi nel cosmo.

Il cast

Nel cast Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons.