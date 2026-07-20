HomeTelevisioneIl giovane Montalbano - La prima indagine - Rai1
Televisione

Il giovane Montalbano – La prima indagine – Rai1

Redazione
di Redazione
Il giovane Montalbano

Su Rai1 lunedì 20 luglio 2026 in prima serata “La prima indagine di Montalbano”. Si tratta del primo episodio della prima stagione della serie televisiva “Il giovane Montalbano”.

Michele Riondino veste i panni del giovane Salvo Montalbano.
La regia è di Gianluca Tavarelli.

Il giovane Montalbano – La prima indagine – Trama

Salvo Montalbano è in servizio a Mascalippa, un paese di montagna siciliano. È vicecommissario e il suo superiore, Libero Sanfilippo, gli insegna come muoversi nelle indagini più intricate. Ma il carattere di Montalbano, insofferente alle regole e attento più all’umanità delle persone che alle apparenze, si manifesta già in questo suo periodo di apprendistato.

Salvo è fidanzato con Mery, alla quale vuole molto bene, ma rimane restio al matrimonio. A seguito di una promozione, viene trasferito a Vigata dove aveva già vissuto da ragazzo dopo la morte della madre e dove vive ancora suo padre.

E nel Commissariato di Vigata Montalbano trova una famiglia. Qui conosce Carmine Fazio, un esperto agente che gli è di grande aiuto, e trova anche un fratello minore di cui il questore gli chiede di occuparsi: Agatino Catarella, un poliziotto rimasto orfano, dall’animo semplice.

Insieme a Riondino troviamo nel cast Sarah Felberbaum, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi.

Mostre

Mostra di Bertozzi e Casoni a Genova

Formatisi a Faenza, Giampaolo Bertozzi e Stefano Dal Monte Casoni hanno lavorato assieme per oltre quarant’anni sulla tecnica della ceramica policroma, dando vita a...
Read more

“Oltre mare”, opere di illustratori in mostra a Chiavari

“Oltre mare”
Read more
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE