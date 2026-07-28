Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini – Rai1

Ha per titolo “Ritorno alle origini” l’episodio della prima stagione della serie “Il giovane Montalbano”, in onda su Rai1 martedì 28 luglio 2026 in prima serata.

La regia è di Gianluca Tavarelli.

Michele Riondino veste i panni del giovane Commissario Salvo Montalbano.

L’episodio è tratto dai racconti di Andrea Camilleri “Ritorno alle origini” e “Pezzetti di spago assolutamente inutilizzabili”.

Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini – La trama

Per il suo innato bisogno di autonomia, Salvo ha visto finire il suo rapporto con Mery. E proprio mentre sta metabolizzando la fine di quest’amore arriva Mimì Augello, il nuovo vicecommissario, un donnaiolo incallito e impenitente.

Mimì non potrebbe essere più diverso da Salvo, e il rapporto all’inizio è difficile. Anche perché Augello ha messo gli occhi su Livia, una ragazza entrata nella vita di Montalbano per via di un caso difficile su cui si trova a indagare, il rapimento lampo della piccola Laura.

Livia è un’amica della madre della bambina. Vive a Genova, e dimostra subito un interesse nei confronti del commissario. Nonostante la corte di Augello, Livia sceglie Salvo.

Durante le indagini per risolvere il caso del rapimento della bambina, Montalbano comprende anche che Mimì Augello è un bravo poliziotto e soprattutto un amico.

A dargli motivo di preoccupazione è invece Carmine Fazio, che, durante un’operazione, ha un malore. È in questa occasione che Montalbano fa la conoscenza di Giuseppe Fazio, il figlio di Carmine, un ragazzo sveglio che sta studiando per diventare ispettore anche lui.

Il cast

Insieme a Michele Riondino troviamo nel cast Sarah Felberbaum, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi.