“Il padre della sposa” – Film – Rai2

Su Rai2, mercoledì 1 luglio 2026 in prima serata va in onda il film di Charles Shyer dal titolo “Il padre della sposa”, con Steve Martin, Diane Keaton, Martin Short, Kimberly Williams-Paisley.

“Il padre della sposa” è il remake del celebre e omonimo film del 1950, diretto da Vincente Minnelli, che ha visto protagonista Spencer Tracy.

Il padre della sposa – La trama

La giovane Annie sta per sposarsi con un giovane appartenente ad una famiglia molto ricca.

Organizzare nozze e ricevimento tocca al padre di lei, George, che fatica ad accettare l’idea che la figlia stia ormai per prendere la sua strada.

L’uomo affronterà il compito in modo eccentrico e soprattutto in guerra con i costi astronomici proposti dal consulente Franck.

Il cast

Nel cast Steve Martin, Diane Keaton, Kimberly Williams-Paisley, Kieran Culkin, Martin Short, George Newbern, Eugene Levy, Richard Portnow.

A seguire, sempre su Rai2, il sequel “Il padre della sposa 2”.