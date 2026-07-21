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“Io sto bene” – Rai5 – Trama e cast

Redazione
di Redazione
Io sto bene

Questa sera, martedì 21 luglio 2026, alle ore 21.20 su Rai5 il film di Donato Rotunno dal titolo “Io sto bene”, con Renato Carpentieri.

La trama del film Io sto bene

Antonio negli anni ‘60 è emigrato dalla Puglia in Lussemburgo.
Da quando è morta la moglie, vive da solo, con l’animo pieno di rimpianti.

L’incontro con una giovane italiana, Léo, che, come lui, ha lasciato l’Italia in cerca di lavoro all’estero, fa riaffiorare ricordi del passato ed offre a entrambi la possibilità di un futuro diverso.

Il cast

Nel cast Renato Carpentieri, Sara Serraiocco, Alessio Lapice, Marie Jung, Vittorio Nastri

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