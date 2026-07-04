“La bohème” di Puccini con la regia di Ettore Scola – Rai5

Su Rai5 domenica 5 luglio 2026 alle ore 08.23 va in onda “La bohème” di Giacomo Puccini .
L’opera, in quattro quadri, su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa tratto dal romanzo Scènes de la vie de bohème (1851) di Henry Murger, viene proposta nell’edizione andata in scena al Gran Teatro all’aperto “Giacomo Puccini” di Torre del Lago nel 2014.
Sul podio il Maestro Valerio Galli.
La regia è di Ettore Scola. Le scene sono di Luciano Ricceri, i costumi di Cristina Da Rold, le luci di Valerio Alfieri.
La bohème – Personaggi e interpreti
Mimì: Daniela Dessì;
Musetta: Alida Berti;
Rodolfo: Fabio Armiliato;
Marcello: Alessandro Luongo;
Schaunard: Federico Longhi;
Colline: Marco Spotti;
Benoit – Alcindoro: Angelo Nardinocchi;
Parpignol: Ugo Tarquini;
Sergente dei doganieri: Marco Simonelli;
Un doganiere: Jacopo Bianchini.
Orchestra e Coro del Festival Puccini.
Maestro del Coro Stefano Visconti.
Coro delle Voci Bianche del Festival Puccini.
Maestro del Coro di voci bianche Sara Matteucci.
La regia televisiva è di Francesca Nesler.