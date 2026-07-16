“La traviata” di Verdi su Rai3

Stasera, giovedì 16 luglio 2026, in tv su Rai3 in prima serata viene proposto il capolavoro di Giuseppe Verdi “La traviata“.

Si tratta di un nuovo allestimento all’Arena di Verona realizzato in collaborazione con il Moulin Rouge di Parigi.

Sul podio il Maestro Michele Spotti.

La regia è di Paul Curran.

Le scenografie sono di Juan Guillermo Nova, i costumi di Stefano Ciammitti, le luci di Fabio Barettin. La coreografia è di Kyle Lang.

Il regista scozzese proietta il pubblico nella Parigi di inizio Novecento, nella vita notturna di Montmartre, fra gli splendori della Belle Époque, dove esplose la popolarità del Moulin Rouge.

Il melodramma in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave da La dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio, è stato rappresentato la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853.

Sul palco dell’Arena un cast di prestigio internazionale, con Martina Russomanno nella parte di Violetta, Yusif Eyvazov in quella di Alfredo e Amartushin Enkhbat come Giorgio Germont.

L’Orchestra, il Coro e il Ballo sono dell’Arena di Verona.

Lo spettacolo è condotto da Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi.

La regia televisiva è curata da Fabrizio Guttuso Alaimo.