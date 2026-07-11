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“Lamborghini – The Man Behind the Legend”, film su Rai Movie – La trama

Redazione
di Redazione
Lamborghini - The Man Behind the Legend

Su Rai Movie sabato 11 luglio 2026 alle ore 21.06 va in onda il film di Bobby Moresco dal titolo “Lamborghini – The Man Behind the Legend”.

Lamborghini – The Man Behind the Legend – La trama

Subito dopo la Seconda guerra mondiale il giovane Ferruccio Lamborghini mette anima e cuore in un progetto visionario: fondare una fabbrica di trattori.

Non senza difficoltà riuscirà ad avere successo e a rivolgersi a Enzo Ferrari per avviare una collaborazione. Ma Ferrari rifiuta e, da allora, la sfida di Ferruccio sarà quella di costruire macchine più belle e veloci di quelle di Maranello.

Tratto dalla biografia scritta dal figlio di Ferruccio, Tonino, il film rievoca non solo un personaggio, ma anche un mondo e un’epoca del nostro Paese.

Nel cast Frank Grillo, Romano Reggiani, Gabriel Byrne, Mira Sorvino.

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