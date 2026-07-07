Lino Banfi, su Rai1 il documentario “Lino d’Italia – Storia di un itALIENO”

In occasione del 90° compleanno di Lino Banfi, Rai1 propone mercoledi 8 luglio 2026 in prima serata il documentario “Lino d’Italia – Storia di un itALIENO”.

Attraverso materiali d’archivio, testimonianze inedite e una messa in scena teatrale e surreale, il documentario racconta il percorso artistico e umano del grande attore italiano.

Protagonisti della scena sono due volti della stessa medaglia: Lino Banfi e Pasquale Zagaria – il suo vero nome – che si confrontano sul palco di un teatro immaginifico e sospeso nel tempo, attraversando insieme l’infanzia a Canosa, gli anni della gavetta, gli incontri decisivi, la gloria cinematografica, l’amore per la famiglia e il successo televisivo.

Girato principalmente nello scenario del Teatro Petruzzelli di Bari, il documentario tocca anche le città di Andria, dove Lino Banfi ha frequentato il seminario, e Canosa, il paese dove è cresciuto.