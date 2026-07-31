L’Ispettore Coliandro – Prima puntata della settima stagione – Rai2

Su Rai2 venerdì 31 luglio 2026 in prima serata viene proposto l’episodio dal titolo Yakuza della settima stagione della serie tv “L’Ispettore Coliandro“.

La serie, ideata da Carlo Lucarelli, e che ha come attore protagonista Giampaolo Morelli, ha per registi i Manetti Bros.

L’Ispettore Coliandro – Yakuza – La trama

Kayo, giovane dottoranda giapponese in storia dell’arte, è testimone involontaria di una spietata esecuzione.

Casualmente si imbatte in Coliandro, che decide di proteggerla e di nasconderla a casa sua con Kenzaburo, fratello di Kayo.

L’uomo, arrivato dal Giappone in difesa della sorella, è un ex appartenente alla yakuza, temibile mafia giapponese, che sta dando loro la caccia.

Con Coliandro forma una inedita coppia di “combattenti”.

Il cast

Accanto a Giampaolo Morelli, nel cast fisso della serie, tra gli altri, Paolo Sassanelli (Gamberini), Giuseppe Soleri (l’amico Gargiulo), Veronika Logan (Sostituto procuratore Longhi), Alessandro Rossi (capo della Squadra Mobile De Zan), Caterina Silva e Benedetta Cimatti (le colleghe Bertaccini e Buffarini), Luisella Norari (l’esperta vice dirigente della polizia scientifica).

Tra i protagonisti della puntata Eugenia Tempesta (Kayo), Tayo Yamanouchi (Kenzaburo), Stefano Abbati (Coppola), Gigi Sammarchi (Picchio), Francesco Pannofino (Bertoni).