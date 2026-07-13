“Loro chi?“, un film con Marco Giallini ed Edoardo Leo – Cine34

Su Cine34 lunedì 13 luglio 2026 in prima serata va in onda il film di Francesco Miccichè e Fabio Bonifacci dal titolo “Loro chi?“, con Marco Giallini ed Edoardo Leo.

Loro chi? – La trama

David ha 36 anni ed ha un’unica ambizione: guadagnare la stima del presidente dell’azienda in cui lavora, ottenere un aumento di stipendio e la promozione da

dirigente.

Finalmente la sua occasione sembra essere arrivata: dovrà presentare un brevetto rivoluzionario che gli garantirà la gloria e l’apprezzamento inseguiti da sempre.

Ma in una sola notte l’incontro con Marcello, un abile imbroglione aiutato da due socie, cambierà il corso della sua vita. David perde tutto: fidanzata, casa e lavoro e per recuperare dovrà imparare l’arte della truffa proprio da colui che l’ha messo nei guai.

Il cast

Nel cast, insieme a Marco Giallini ed Edoardo Leo, Catrinel Marlon, Lisa Bor, Ivano Marescotti, Vincenzo Paci, Antonio Catania, Maurizio Casagrande, Susy Laude, Patrizia Loreti.