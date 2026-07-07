“Memories” – Canale 5 – La trama

Su Canale 5, martedì 7 luglio 2026 in prima serata, va in onda il film “Memories” del regista turco Abdullah Oguz.

Memories – La trama

Özgür è l’erede di un’enorme ricchezza, viziato e pieno di sé. Appena compiuti 18 anni, riceve la visita di una ragazza, Elif, ma non riconosce in lei la bambina a cui si era legato da piccolo e che, in seguito alla morte dei genitori, aveva dovuto lasciare dieci anni prima con la promessa di rivedersi.

Ma il compimento dei 18 anni, vuol anche dire per Özgür fare i conti col testamento del nonno, secondo cui il rampollo, se vuole ricevere l’eredità, deve tornare in quel lontano villaggio della sua infanzia, vivere di una misera rendita e diplomarsi in quella scuola.

Özgür cerca naturalmente, ma senza successo, ogni possibile scappatoia per evitare quella che ai suoi occhi appare una vera e propria sciagura. Partito, dunque, nel villaggio incontra nuovamente Elif, che frequenta quella scuola e vive in orfanotrofio…

Nel cast Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde, Salih Özmener, Tayfun Sav, Doga Konakoglu.