“Mio figlio”, film su Canale 5 – Trama e cast

Su Canale 5 martedì 14 luglio 2026 in prima serata va in onda il film diretto da Bora Egemen dal titolo “Mio figlio“.

La trama del film Mio figlio

Il rapporto tra un genitore single e suo figlio. Ali, un pescatore, dedica la sua vita a suo figlio Efe.

Efe è affetto da un disturbo della comunicazione che gli impedisce di relazionarsi con gli altri. Il bambino non ha mai parlato né ha mai guardato nessuno negli occhi.

Ali cerca in tutti i modi di creare un legame con lui.

Il cast

Nel cast Kıvanç Tatlıtuğ, Alihan Türkdemir, Büşra Develi, Feridun Düzağaç, Yücel Erten, Sezai Aydın.