“Next” – Italia 1 – Trama e cast del film

Su Italia 1, mercoledì 1 luglio 2026 in prima serata, va in onda il thriller fantascientifico diretto da Lee Tamahori dal titolo “Next“, con Nicholas Cage.

Next – La trama

Un mago di Las Vegas ha un dono segreto che è al tempo stesso una benedizione ma anche una maledizione: Cris è dotato della straordinaria capacità di vedere ciò che accadrà nell’immediato futuro.

Cris riesce però a prevedere solo ciò che accadrà nei prossimi minuti in virtù di un talento extrasensoriale che si rivela molto utile per il suo lavoro di mago e medium in un locale di Las Vegas dove si esibisce ogni sera.

Inoltre, quando si trova a corto di denaro, Cris mette a frutto le sue capacità anche ai tavoli di blackjack.

Ma la sua abilità nel prevedere il futuro non passa del tutto inosservata. Infatti, gli addetti alla sorveglianza dei casinò di tutta la città seguono le sue mosse attraverso telecamere piazzate ovunque tentando di scoprire cosa si nasconda dietro la sua incredibile e sfacciata fortuna al gioco…

Il cast

Nel cast Nicholas Cage, Jessica Biel, Julianne Moore, Thomas Kretschmann, Tory Kittles, Roybal Jose Zuniga, Jim Beaver.