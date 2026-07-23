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Nicola Piovani, “Missa Pro Pace” – Rai5

A L'Aquila la prima esecuzione assoluta per gli 80 anni della Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”

Redazione
di Redazione
Nicola Piovani

Rai Cultura propone su Rai5, giovedì 23 luglio 2026 alle ore 21.19, la Missa Pro Pace di Nicola Piovani, per soli, voce recitante, coro e orchestra, eseguita a L’Aquila presso la Scalinata di San Bernardino.

Si tratta di una prima esecuzione assoluta per gli 80 anni della Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”.

Protagonisti, l’Orchestra Filarmonica Umbra “Vittorio Calamani”; il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia; Andrea Secchi, Maestro del Coro; Anna Grotto, soprano; Aloisa Aisemberg, mezzosoprano; Murat Can Güvem, tenore; Toni Nězić, basso; Barbara Ronchi, voce recitante.

La regia televisiva è di Andrea Menghini.

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