“Noi”, quarta puntata – Rai2 – La trama

Su Rai2, venerdì 3 luglio 2026 in prima serata, altri due episodi della serie tv “Noi“: “La baita” e “La casa“.

La regia è di Luca Ribuoli.

È la storia della famiglia Peirò attraverso i decenni: da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli ‘80 affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità.

Noi – Anticipazioni della quarta puntata

La baita

Ancora troppo sconvolto per quello che ha scoperto, Daniele non sembra intenzionato a ricucire con sua madre: è come se tutte le sofferenze passate fossero tornate a galla e lui non riesce a perdonarla.

La stessa Cate vive un momento di profonda incomprensione con Rebecca: l’ipotesi di ricorrere ad un bypass gastrico non fa che rinverdire antichi dubbi e malumori tra le due.

E come sempre in questi casi una fuga nella loro baita di montagna sembra essere la soluzione: Cate e Daniele non ci pensano due volte.

La casa

Metà anni ’80. Pietro e Rebecca, alle prese con la ricerca di un appartamento più spazioso, vengono informati che si tratta di una gravidanza gemellare: non un solo bambino, ma addirittura tre.

La coppia è sorpresa ma felice, anche se preoccupazioni di natura economica cominciano ad affacciarsi nei loro pensieri.

Pietro, caparbio ed entusiasta, vorrebbe fare tutto da solo, Rebecca invece sembra più dubbiosa e propensa ad accettare l’aiuto della famiglia.

Nel presente i fratelli Peirò non vivono momenti particolarmente felici.

Il cast

Nel cast Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Jason Derek Prempeh, Isabel Fatim Ba, Sofia Bendaud, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano, Massimo Wertmüller.