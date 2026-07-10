“Noi”, quinta puntata – Rai2 – La trama

Su Rai2, venerdì 10 luglio 2026 in prima serata, altri due episodi della serie tv “Noi“: “Il tempo è prezioso” e “Sposi“.

La regia è di Luca Ribuoli.

È la storia della famiglia Peirò attraverso i decenni: da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli ‘80 affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità.

Noi – Anticipazioni della quinta puntata

Il tempo è prezioso

Torino, 1984. Rebecca e Pietro sono radiosi, innamoratissimi. La gravidanza procede bene, ma, man mano che si avvicina il giorno del parto, l’umore di Rebecca si fa sempre più altalenante, tra pianti, nervosismo e momenti di tenerezza.

Inoltre si lascia prendere dallo sconforto quando si rende conto che questa volta non riuscirà a rendere speciale il giorno del compleanno di Pietro.

Anche nel presente le difficoltà non mancano. Daniele è alle prese con un nuovo collega dall’aria un po’ subdola e con i problemi di salute di Mimmo, che ormai si rifiuta di prendere i medicinali.

Cate, dal canto suo, deve prendere una decisione cruciale per la sua vita, se ricorrere o meno al bypass gastrico.

Sposi

Torino, anni 2000 – Sono passati parecchi anni dal matrimonio di Pietro e Rebecca. I gemelli sono cresciuti, Rebecca ha ripreso a cantare in una band e il tempo da trascorrere insieme a Pietro si è ridotto all’osso. Ma lui non si stanca di sorprenderla, perché il suo amore per lei resta intatto.

Nel presente Claudio è deciso a prendere decisioni importanti in campo sentimentale per provare ad essere veramente felice.

Daniele continua ad avere problemi con il suo giovane collega che si comporta in modo scorretto.

Cate, infine, spaventata per l’imminente operazione che non è priva di rischi, si rifugia nell’amore di Teo…

Il cast

Nel cast Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Jason Derek Prempeh, Isabel Fatim Ba, Sofia Bendaud, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano, Massimo Wertmüller.