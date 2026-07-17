“Noi”, ultima puntata – Rai2 – La trama

Su Rai2, venerdì 17 luglio 2026 in prima serata, gli ultimi due episodi della serie tv “Noi” dal titolo “Napoli” e “La luna” .

La regia è di Luca Ribuoli.

“Noi” racconta la storia della famiglia Peirò attraverso i decenni: da Pietro e Rebecca, giovane coppia che negli ‘80 affronta la sfida di crescere tre figli, fino ai nostri giorni in cui Claudio, Caterina e Daniele cercano la propria strada verso la felicità.

Anticipazioni dell’ultima puntata della serie “Noi”

Napoli

Daniele, vedendo peggiorare la salute di Mimmo, pensa di portarlo nella sua città natale, Napoli. Lì, infatti, ritroverebbe i luoghi, gli affetti e la musica di un tempo.

Cate e Teo, pur rimanendo dell’idea di unirsi in matrimonio, tuttavia per quanto riguarda i preparativi vorrebbero procedere più lentamente, perché hanno vissuto un periodo di grande stress e quindi avrebbero bisogno di un po’ di calma.

La luna

Torino, primi anni ’80. Pietro è un giovane in cerca di fortuna. Rebecca è una cantante di grande talento ed è molto bella. I due si incontrano ed è amore a prima vista.

Passa il tempo e negli anni 2000 Pietro e Rebecca sono ancora insieme, ma tra i due le cose non sembrano procedere sempre per il verso giusto.

Il cast

Nel cast Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Jason Derek Prempeh, Isabel Fatim Ba, Sofia Bendaud, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano, Massimo Wertmüller.