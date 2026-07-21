“Poveri ma ricchi” – Rete 4

Su Rete 4 martedì 21 luglio 2026 in prima serata il film di Fausto Brizzi dal titolo “Poveri ma ricchi“, con Christian De Sica ed Enrico Brignano.

La trama del film Poveri ma ricchi

I Tucci sono una famiglia povera di un piccolo paese del Lazio.

Un giorno accade qualcosa di completamente inaspettato: i Tucci vincono un’enorme somma di denaro alla lotteria.

Decidono di mantenere segreta la vincita. Ma una parola di troppo scappa dalla bocca del capofamiglia e i Tucci, per evitare di essere perseguitati da sedicenti amici e conoscenti, decidono di scappare.

E così, nel bel mezzo della notte, fanno le valigie e partono alla volta di Milano, la città che la signora Tucci sognava da ragazza prima di sposarsi.

Una volta arrivati iniziano a vivere da miliardari…

Il cast

Nel cast Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Annna Mazzamauro, Ubaldo Pantani, Federica Lucaferri, Giulio Bartolomei.