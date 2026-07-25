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“Quasi orfano”, film su Rai1

Redazione
di Redazione
Quasi orfano

Su Rai1 domenica 26 luglio 2026 alle ore 00.15 va in onda “Quasi orfano”, un film commedia diretto da Umberto Carteni con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini.

Quasi orfano – La trama

Valentino e Costanza sono marito e moglie, vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design.

Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome.

La famiglia di Valentino, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i contatti presentandosi all’improvviso a Milano…

Nel cast Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Adriano Pappalardo, Chiara Di Benedetto, Manuela Zero, Paolo Sassanelli, Ema Stokholma, Antonio Aiello, Nunzia Schiano, Bebo Storti.

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