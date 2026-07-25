“Quasi orfano”, film su Rai1

Su Rai1 domenica 26 luglio 2026 alle ore 00.15 va in onda “Quasi orfano”, un film commedia diretto da Umberto Carteni con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini.

Quasi orfano – La trama

Valentino e Costanza sono marito e moglie, vivono a Milano e hanno fondato un famosissimo brand nel mondo del design.

Valentino, di origine pugliese, ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi orfano e cambiare cognome.

La famiglia di Valentino, colorita e numerosa, tenta di riallacciare i contatti presentandosi all’improvviso a Milano…

Nel cast Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Adriano Pappalardo, Chiara Di Benedetto, Manuela Zero, Paolo Sassanelli, Ema Stokholma, Antonio Aiello, Nunzia Schiano, Bebo Storti.