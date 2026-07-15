“Ricomincio da me” – Canale 5

“Ricomincio da me” è il titolo del film diretto da Peter Segal in onda su Canale 5 mercoledì 15 luglio 2026 in prima serata. Attrice protagonista Jennifer Lopez.
La trama del film Ricomincio da me
Maya lavora come addetta vendite in un centro commerciale. Nella sua vita ha dovuto compiere molti sacrifici, a cominciare dagli studi abbandonati presto per iniziare a lavorare.
Quando le viene negata una promozione che pensava di meritare, Maya si rende conto che è parecchio difficile riuscire a fare carriera senza una laurea.
La sua migliore amica, Joan, a sua insaputa, le costruisce un curriculum falso pieno di titoli ed esperienze per farla assumere presso una prestigiosa azienda di cosmetici.
Dapprima delusa per quanto architettato dagli amici contro la sua volontà, Maya poi pensa di cogliere questa “seconda occasione” per cercare di dimostrare il suo valore…
Il cast
Nel cast, insieme a Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Annaleigh Ashford, Dan Bucatinsky, Freddie Stroma.