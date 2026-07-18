“Ricomincio da tre”, in tv il film di Troisi in versione restaurata – Rai3

Per il ciclo “Meravigliosamente classico”, su Rai3 sabato 18 luglio 2026 in prima serata va in onda il film di Massimo Troisi dal titolo “Ricomincio da tre”, in versione restaurata.
La trama di Ricomincio da tre
Ambientato a San Giorgio a Cremano, nei pressi di Napoli, e poi a Firenze, il film racconta la storia di Gaetano, un giovane timido e gentile che lascia la sua vita di provincia per trasferirsi nella città toscana, alla ricerca di nuove opportunità di vita.
Nel suo viaggio Gaetano incontra persone particolari e vive situazioni nuove, tra cui l’incontro con una donna emancipata, Marta, che diventerà il fulcro emotivo della vicenda.
Il cast
Nel cast, insieme a Massimo Troisi, Fiorenza Marchegiani, Lello Arena, Lino Troisi, Deddi Savagnone, Vincent Gentile, Laura Nucci, Renato Scarpa, Luciano Crovato, Marco Messeri, Marina Pagano, Michele Mirabella, Carmine Faraco, Cloris Brosca, Jeanne Mas.