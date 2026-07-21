“Robin Hood – L’origine della leggenda” – Rai Movie

Su Rai Movie, martedì 21 luglio 2026 alle ore 21.10, il film di Otto Bathurst dal titolo “Robin Hood – L’origine della leggenda”, con Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Ben Mendelson, Eve Hewson.
La trama del film Robin Hood – L’origine della leggenda
Al ritorno dalle Crociate, Robin di Loxley scopre che l’intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione.
L’ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono così a tramare per organizzare un’audace rivolta. Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un comandante conosciuto durante la guerra.
Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto.
Il cast
Nel cast Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelson, Eve Hewson, Jamie Dornan, Tim Minchin, Paul Anderson, F. Murray Abraham, Ian Peck, Cornelius Booth, Headley-Cummings, Scot Greenan, Lara Rossi, Kevin Griffiths, Catriona Temple.