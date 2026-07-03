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“Scusate se esisto!” – Rai1

Il film con Paola Cortellesi e Raoul Bova in prima serata su Rai1. La trama e il cast del film

Redazione
di Redazione
Paola Cortellesi e Raoul Bova nel film Scusate Se Esisto!

Scusate se esisto!è il titolo del film di Riccardo Milani in onda su Rai1 venerdì 3 luglio 2026 in prima serata.

Scusate se esisto! – La trama

Serena è un architetto dal talento straordinario. Dopo una serie di successi professionali all’estero, ha deciso di tornare a lavorare in Italia perché ama il suo Paese.

Nell’avventurosa ricerca di un posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che altri si aspettano che lei sia: un uomo… O così pare.

Nel frattempo incontra Francesco, bello e affascinante. Il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne… O così pare.

Tra Serena e Francesco nasce un rapporto intenso. Pronti a tutto pur di darsi una mano, saranno costretti a condividere segreti e inganni.

Il cast

Nel cast Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Marco Bocci, Ennio Fantastichini, Cesare Bocci, Stefania Rocca, Federica De Cola, Antonio D’Ausilio, Felice Farina.

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