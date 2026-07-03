“Sfida senza regole” – Rai Movie

Su Rai Movie venerdì 3 luglio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Jon Avnet dal titolo “Sfida senza regole”, con Al Pacino e Robert De Niro.

Sfida senza regole – La trama

Dopo trent’anni di lavoro di squadra al Dipartimento di Polizia di New York, i pluridecorati detective Turk e Rooster non sono ancora pronti per la pensione.

In città, sono stati assassinati dei presunti criminali.

La polizia è certa che si tratti di un serial killer, perché lascia poesie sui cadaveri a motivazione del suo gesto.

Il cast

Nel cast Al Pacino, Robert De Niro, 50 Cent, Carla Gugino.