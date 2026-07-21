Su Canale 5 il film “Delibal – Dolce Veleno”

“Delibal – Dolce Veleno” è il titolo del film diretto da Ali Bilgin in onda martedì 21 luglio 2026 in prima serata su Canale 5.

La trama del film Delibal – Dolce Veleno

Barış è uno studente di architettura brillante e pieno di energia. Durante un viaggio in autobus incontra Füsun, una giovane studentessa riservata e determinata che sogna una carriera stabile e una vita tranquilla.

Per Barış è amore a prima vista e, nonostante il carattere molto diverso della ragazza, vorrebbe conquistare il suo cuore.

Un sentimento intenso si fa strada tra di loro. I due giovani si sposano.

Per un periodo tutto sembra procedere per il verso giusto, ma dietro il sorriso di Barış si nasconde una grande sofferenza…

Il cast

Nel cast Çağatay Ulusoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Hüseyin Avni Danyal, Nazan Kesal, Mustafa Avkiran, Laçin Ceylan, Zafer Akkoyun.