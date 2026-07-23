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Su Canale 5 “TIM Battiti Live” – I cantanti

Il 23 luglio su Canale 5 la quarta puntata di TIM Battiti Live 2026. Ecco chi sono i cantanti

Redazione
di Redazione
TIM Battiti Live

Su Canale 5, giovedì 23 luglio 2026 in prima serata, quarta puntata del festival musicale “TIM Battiti Live”.

Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
 
Dal palco di Trani le grandi hit del momento.
Ad arricchire lo show, anche esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana Martina Franca, Bari e Alberobello.

I cantanti

Ecco chi sono i cantanti della quarta puntata di TIM Battiti Live 2026:
Annalisa, Tommaso Paradiso, The Kolors, Serena Brancale, Fred De Palma, Elettra Lamborghini, Ditonellapiaga, Francesco Gabbani, Samurai Jay, LDA, Aka 7even, Fabio Rovazzi, Gabry Ponte, Welo con Anna Tatangelo, Francesca Michielin, Grelmos, Dolcenera, Federica Abbate, Mew, Petit, Elena D’Elia.

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