Su Rai Movie il film “After Earth”, con Will Smith

Su Rai Movie domenica 5 luglio 2026 alle ore 21.10 va in onda il film diretto da M. Night Shyamalan dal titolo “After Earth“, con Will Smith e Jaden Smith.

La trama del film After Earth

Da oltre un secolo gli esseri umani hanno abbandonato la Terra per andare a popolare Nova Prime.

Il generale Cypher Raige è in viaggio con suo figlio Kitai quando un guasto li costringe a un atterraggio d’emergenza proprio sulla Terra, inospitale e dominata dalla natura.

Ferito durante l’atterraggio, il generale può contare solo su suo figlio per cercare di salvarsi ed evitare gli attacchi di una creatura mostruosa trasportata nella stiva del velivolo e ormai libera e affamata.

Il cast

Nel cast, insieme a Will Smith e Jaden Smith (padre e figlio sia nella realtà che nel film), Sophie Okonedo, Zoë Kravitz.